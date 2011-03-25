Росія виділила 1,2 млн. дол. на співвітчизників в Україні

Росія на підтримку співвітчизників в Україні виділила в 2010 році більш як 1,2 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це, виступаючи на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України», повідомив у Держдумі Росії директор 2-го департаменту СНД МЗС Росії Віктор СОРОКІН.

«Щорічно за лінією підтримки співвітчизників в Україні виділяються кошти з федерального бюджету. У 2008 році – 23 млн. руб., у 2009 – 24 млн., у минулому - обсяги допомоги становили більш як 36 млн. руб. (близько 1,2 млн. дол.)», - сказав В.СОРОКІН.

За його словами, ці кошти були витрачені на святкування ювілею Перемоги, пам`ятних дат російської історії. Зокрема, проведено більш як 90 заходів. Також профінансована передплата на російські періодичні видання – передплатою охоплено 570 організацій співвітчизників і шкіл.

Він відзначив, що також було придбано путівки для ветеранів, надавалася юридична і «екстрена гуманітарна» допомога.

«Всього допомогу отримали більш як 400 чоловік», - сказав В.СОРОКІН і додав, що багато делегатів з України взяли участь у всесвітній конференції російських співвітчизників за кордоном, 10 молодих співвітчизників взяли участь в молодіжній конференції в Москві, здійснили поїздки місцями бойової слави. Крім цього, сто дітей співвітчизників відпочили в оздоровчих таборах у період літніх канікул.

За словами В.СОРОКІНА, також більш як 200 старшокласників з України взяли участь в проекті «Здрастуй, Росіє», здійснили навчально-оздоровчі поїздки різними маршрутами РФ. Окрім цього, до України для громадсько-релігійних організацій співвітчизників поставлено більш як 10 комплектів духовно-етичної літератури і багато чого іншого.

«Можемо вас запевнити, що цього року, як і в подальші роки, на роботу зі співвітчизниками посольству і нашим закордонним установам також надаватиметься значна матеріальна і фінансова допомога», - сказав В.СОРОКІН.

Він зазначив, що останніми роками активізувалася робота Росспівробітництва і діяльність російських центрів науки і культури в різних містах України.