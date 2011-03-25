ЗМІ: очної ставки Кучми і Мельниченка не буде

Очна ставка колишнього президента Леоніда Кучми і майора Миколи Мельниченка, що мала відбутися в п`ятницю, скасована.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Як відомо, щодо екс-президента порушена кримінальна справа за статтею "перевищення влади" і віддання незаконного розпорядження керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

На допиті в середу Кучма відмовився від очної ставки з Мельниченком.

Водночас в четвер він заявив, що не хотів би очної ставки з Мельниченком, але якщо це необхідно, готовий до неї.

Пізніше в четвер повідомлялося, що очна ставка Миколи Мельниченка та Леоніда Кучми перенесена на п`ятницю у зв`язку зі станом здоров`я екс-президента.