Кучма має повне право відмовлятися від очної ставки з Мельниченком?

Відповідно до Конституції, колишній Президент Леонід КУЧМА має повне право відмовлятися від очної ставки зі своїм екс-охоронцем Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, а долучення до справи як докази плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА є відкриттям "Скриньки Пандори".

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК, повідомили УНІАН у його прес-службі.

"Якщо офіційно слідство визнає плівки МЕЛЬНИЧЕНКА як джерело доказів, це означає дві конкретні речі. Перше - всіх фігурантів цих плівок теж потрібно притягувати до відповідальності. Наприклад, Миколу АЗАРОВА за організацію незаконного прослуховування громадян та політиків", - зазначив С.ОЛІЙНИК.

Другим юридичним аспектом він назвав те, що всіх прокурорів і слідчих, які всі ці 10 років не приймали рішення про долучення плівок як речових доказів теж треба притягнути до відповідальності або за службову недбалість, або за умисне укриття злочину.

На думку С.ОЛІЙНИКА, рішення стосовно Л.КУЧМИ є помилкою Генпрокуратури. "Вони входять в якійсь процес, вихід з якого буде знайти дуже важко, тому що лише притягати одну людину по одному епізоду – це не є виходом із ситуації", - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

24 та 25 березня ГПУ хотіла провести очну ставку між Л.КУЧМОЮ та М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, однак екс-президент відмовився.

За словами Л.КУЧМИ, він не хоче очної ставки з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, оскільки вважає його зрадником.

«Зрозумійте мене правильно. Я не розумію - вибачте мою душу грішну, - як можна з цією істотою перебувати в одному приміщенні? І не тому, що він за десять років на мене вилив бруду стільки, що не дай Боже комусь… Він зрадник і протягом 10 років він, можна так сказати, зраджував національні інтереси України», - сказав Л.КУЧМА.

Він повідомив, що надав письмове пояснення слідчому Генеральної прокуратури, чому він виступає проти очної ставки із своїм екс-охоронцем М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Я написав офіційну заяву з проханням, де пояснив свій мотив, чому я не хочу зустрічатися з цим діячем міжнародного масштабу. Слідчий погодився…”, - сказав Л.КУЧМА.