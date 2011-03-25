Європа збирається позбавити Каддафі доходів від продажу нафти і газу

Лідери ЄС заявляють про готовність позбавити режим лівійського диктатора Муаммара КАДДАФІ доходів від продажу нафти і газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив пізно ввечері 24 березня Президент Європейської ради Херман Ван РОМПЕЙ на прес-конференції після закінчення першого дня засідання саміту глав держав і урядів країн Євросоюзу.

«Сьогодні ми вирішуємо, що ми готові вжити подальші санкції, включаючи й те, щоб доходи від нафти і газу не досягали режиму КАДДАФІ», - сказав він.

Президент Європейської ради зазначив, що країни-члени ЄС при цьому запропонують ООН зробити те ж саме.

Х.Ван РОМПЕЙ також підкреслив, що дії, які вживаються коаліцією європейських, арабських і північноамериканських країн щодо реалізації резолюції ООН, сприяли захисту цивільного населення країни.

«Військові операції повинні припинитися, щойно мирне населення буде в безпеці», - сказав він.

Президент Європейської ради заявив про незмінність політичних цілей: М.КАДДАФІ має піти, а в країні – розпочатися політичні перетворення, що проводяться лівійськими політиками.

«Ми також залишаємося готовими допомогти новій Лівії і економічно, і в становленні нових інститутів (влади – УНІАН)», - сказав Президент Європейської ради.

Він також зазначив, що ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу біженцям з Лівії у сусідні країни, а також у самій Лівії.