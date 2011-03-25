Наша Україна обіцяє допомогу учасникам громадянських протестів

Депутатська група партії “Наша Україна” висловлює солідарність з вимогами організацій підприємців та інших суспільних груп, які проводять всеукраїнський автомобільний марш та численні акції протесту у різних регіонах країни.

”Ми виступаємо категорично проти псевдо-реформ влади, які ведуть до зубожіння та порушення прав мільйонів українців, а саме: посилення податкового і адміністративного тиску на малий і середній бізнес, урядових проектів пенсійної реформи, житлового і трудового кодексів, комерціалізації освіти, збільшення безробіття, зростання цін і падіння реальних доходів, зарплат і пенсій громадян”, - йдеться у переданій УНІАН заяві депутатської групи партії “Наша Україна”.

У заяві висловлюється переконання, що “саме громадяни мають бути повноправними господарями у нашій країні і визначати державну політику, а не чиновники чи олігархи, які захопили владу і ведуть країну до занепаду”.

”Ми готові до тісної співпраці з координаційною радою Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України, іншими громадськими структурами, профспілками з метою представлення та виконання їх вимог у Верховній Раді, розробки і прийняття ефективних альтернативних законопроектів до рішень влади. Сьогодні на акції протесту проти антинародних дій уряду АЗАРОВА піднімаються вчителі, медики, шахтарі, робітники і студенти як на заході, так і на сході країни”, - наголошується у документі.

У партії запевнили, що “Наша Україна” надаватиме правову та організаційну допомогу організаторам і учасникам громадянських протестів.

”Наше спільне завдання сьогодні - контроль за владою та недопущення дій чиновників, які обмежуватимуть права і погіршуватимуть життя людей”, - наголошується у заяві.