Януковича просять не закривати українську школу в Макіївці

Батьки учнів Макіївської україномовної загальноосвітньої школи №27 (I-II ступенів навчання) просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити закриття навчального закладу.

Про це вони заявили в своєму листі, адресованому главі держави, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Батьки школярів пишуть, що ще 22 лютого 2011 року звернулися з протестом до Макіївського міського голови Олександра МАЛЬЦЕВА. Вони просили мера розглянути питання про недопущення закриття єдиної школи на селищі Червоний Партизан і вжити відповідні заходи, «проте відповіді досі не одержали, хоча пройшли всі терміни, визначені законом».

Батьки пояснюють, що школа №27 «тепла, затишна, із сильним викладацьким складом», в 9-ти класах школи навчається 101 учень. Вони занепокоєні тим, що «при закритті школи повториться те, що сталося при закритті дитячих садків, - зараз народжуваність збільшилася, а в селищі немає жодного дитячого садка».

Автори листа заявляють: «Не тільки батьки сьогоднішніх учнів, а й жителі всього нашого селища категорично проти закриття школи, адже це приведе до знищення селища, бо в нас уже знищено два дитячі садки і клуб».

Батьки кажуть, що вони сподівалися на прихід у школу представників влади «для обговорення ситуації, що склалася, і можливості разом вирішити питання про збереження школи», яку «хочуть закрити з надуманих причин» і без їхньої згоди.

Проте, в школу один раз (3 березня) прибула представник міськуправління освіти Макіївської міськради і повідомила, що «школа в будь-якому разі буде закрита», але «діалогу батьків з нею не вийшло». Чиновник повідомила, що школа №27 закривається через відсутність коштів на її утримання, підкреслили батьки. Вони стверджують, що намагалися дізнатися докладніше про «причини закриття школи, фінансову ефективність і можливу економію, про порядок підвезення дітей в альтернативні школи і доставку їх додому, вартості перевезення дітей, про наявність перевізника, подальшу долю будівлі школи», проте «ні на жодне питання зрозумілої відповіді не прозвучало».

«На початку навчального року нас переконували, що нашу школу ніхто не збирається закривати, і ми регулярно здавали гроші на ремонт школи і класів, тому навчальний заклад знаходиться в нормальному стані. У той же час, 12 лютого 2011 року директор школи на загальношкільних батьківських зборах повідомила, що наша школа стала раптом аварійною і запропонувала нам визначитися з вибором інших шкіл, в які будуть переведені наші діти», - повідомляють батьки в листі до Президента.

Вони пояснюють, що названі були школи, що знаходяться в інших селищах (школа №25 у селищі Крупської і школа №31 в селищі Котовського), які знаходяться на великій відстані від школи №27. «Дороги до цих шкіл у поганому стані, діставатися пішки, оскільки автобуси не ходять, потрібно 40 хвилин, по шляху проходження дітей багато розвалин і смітників, бомжі і наркомани, немає освітлення, скрізь валяються шприці. У зв`язку з цим багатьом батькам для супроводу дітей у школу і назад доведеться звільнитися з роботи», - зазначають батьки.

Вони підкреслюють, що «не розуміють суті такої економії при закритті школи», коли будуть потрібні кошти на підвезення дітей, на оплату супроводжуючого їх у дорозі, на забезпечення роботою і зарплатою вчителів, що звільняються, також у бюджеті міста немає грошей на ремонт дорогі та її освітлення.

Крім того, батьки пояснюють главі держави, що єдина в селищі школа №27 «є не тільки місцем навчання, а й єдиним місцем для культурного розвитку дітей селища», і «наявність школи є основним чинником «омолодження» селища».

«Враховуючи вищевикладене, вимагаємо найближчим часом розглянути питання про збереження нашої україномовної школи і не допустити її закриття», - додають батьки учнів школи №27 в листі до Президента з вказівкою адреси і телефону голови ініціативної групи батьківського комітету.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».