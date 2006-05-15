”Укрзалізниця” знайшла застосування ”Майбаху” Кірпи

Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ заявив, що не збирається продавати автомобіль «Майбах», який належить Державному підприємству матеріально-технічного забезпечення залізниць України "Укрзалізничпостач".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він заявив: «За таку ціну продавати не збираюся».

За словами голови залізничного відомства, «Майбах» був виставлений на торги при вартості понад 500 тис. дол. Другий раз знизили його вартість до 300 тис. дол. «Остання ціна була 246 тис. дол., і я його зняв з аукціону, тому що це в два рази нижче», - сказав В.ГЛАДКІХ.

Він нагадав, що автомобіль знаходиться на балансі «Укрзалізничпостачу».

За словами В.ГЛАДКІХ, «Майбах» перевозитиме офіційні делегації.

Як повідомляв УНІАН, елітний автомобіль Maybach-57 був придбаний за часів попереднього керівника міністерства транспорту і зв`язку Георгія Кірпи (який був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням в заміському будинку 27 грудня 2004 р. - УНІАН) і належав "Інтертрансу", яким керував син екс-міністра.

На початку березня 2005 року на той час міністр транспорту і зв`язку Євген ЧЕРВОНЕНКО ініціював його продаж. Як зазначав Є.ЧЕРВОНЕНКО, машина придбана за бюджетні гроші, оскільки "Інтертранс" входить до складу "Укрзалізниці". Виручені від продажу машини гроші планувалося вкласти в розвиток галузі.

«Майбах» виставило на продаж Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізниць України "Укрзалізничпостач".

Термін експлуатації автомобіля - 1 рік, пробіг 4459 кілометрів, колір - чорний, об`єм двигуна - 5513 куб. см. Стартова ціна автомобіля становила 2 млн. 750 тис. грн.

Проте аукціон з продажу «Майбаха» переносився кілька разів через відсутність заявок покупців.