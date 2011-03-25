Тимошенко: якщо треба, я позичу Кучмі iPad

Лідер партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО не виключає, що порушення кримінальної справи проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ є тиском на його зятя, бізнесмена Віктора ПІНЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в “Жулянах” після повернення з Брюсселя.

«Я не виключаю, що це може бути і тиском на три телевізійні канали, це може бути бажання ці три телеканали забрати собі, обмінюючи на м’яке завершення справи проти КУЧМИ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також припустила, що порушення справи є також і формальною легалізацією репресій проти опозиції. На її думку, влада таким чином показує, що «своїх» також притягують до відповідальності.

«Я думаю, все це в комплексі потрібно розглядати», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що влада не збирається доводити справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе до логічного завершення.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що тема порушення справи проти Л.КУЧМИ жваво обговорюється в Європі. «В Європі досить жваво обговорюється ця подія, і дуже жваво обговорюється, чим закінчиться сьогодні порушення кримінальної справи проти екс-президента», - сказала вона.

При цьому лідер партії «Батьківщина» знову висловила переконання, що це є не більш ніж гучним інформаційним приводом, який організував нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, щоб відволікти увагу від своїх провалів. При цьому, за її словами, такі гучні інформаційні приводи не є тривалими. «Йому не вистачить екс-президентів в Україні для того, щоб прикрити всі свої недолугі, непрофесійні дії… Але те, що вони вже почали розправлятися один з одним, свідчить про початок кінця, і я думаю, дуже мало хто буде за такими політиками, як ЯНУКОВИЧ, сумувати», - додала вона.

«Ви знаєте, що я, м’яко кажучи, не є другом КУЧМИ, але я йому раджу завести Twitter, якщо треба, я йому позичу iPad. Якщо він десь напише, що «нас багато і нас не подолати» з Генеральної прокуратури, то я йому перетвітну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, які б рекомендації вона дала Л.КУЧМІ при відвідуванні Генпрокуратури.