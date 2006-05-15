Жовтяку зробили операцію

Голові Київської обласної державної адміністрації Євгену ЖОВТЯКУ в одній із столичних клінік зробили операцію. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Міністерстві охорони здоров`я України.

За даними джерела, операція пройшла успішно, самопочуття Є. ЖОВТЯКА нормальне.

У приймальні голови Київської облдержадміністрації УНІАН підтвердили цю інформацію, повідомивши, що справді Є.ЖОВТЯКУ сьогодні зроблено операцію, однак інших деталей вони не мають.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на офіційному сайті Кабінету Міністрів з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації, Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації та Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Зараз Є.ЖОВТЯК перебуває на лікарняному.