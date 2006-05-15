В Україні необхідно підвищити пенсійний вік, переконана заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Ела ЛІБАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо ми не підемо на підвищення пенсійного віку – ми можемо ставити хрест на всіх наших реформаторських починах – іншого шляху просто не існує», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Вона підкреслила, що пенсійний вік в Україні найнижчий у світі.

За її словами, досягши 60 років середньостатистичний український чоловік «має всі шанси» прожити ще 14 років, а середньостатистична жінка досягши пенсійного віку може прожити ще 23 роки.

Е.ЛІБАНОВА зазначила, що в Україні значно вища смертність у працездатному віці, ніж досягши пенсійного віку. За словами вченої, рівень смертності в Україні в пенсійному віці принципово не відрізняється від європейського.

В той же час вона підкреслила, що підвищення пенсійного віку необхідно провести цивілізовано.