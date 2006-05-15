Карта політичної Луганщини

Майже 80% депутатів місцевих рад на Луганщині є представниками Партії регіонів. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Луганському обласному відділенні Комітету виборців України.

За даними комітету, загалом до 15 міських та обласної рад в Луганській області обрано 789 депутатів.

Розподіл рад за партійністю такий: Партія регіонів – 609 депутатів (77,2%), Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 61 (7,7%), Комуністична партія України – 45 (5,7%), Партія екологічного порятунку “ЕКО+25%” – 20 (2,5%), Блок Юлії Тимошенко – 19 (2,4%), “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 15 (1,9%), Соціалістична партія України – 12 (1,5%), партія “Відродження” – 3 (0,4%), “Народний Союз Наша Україна” та Партія промисловців та підприємців України – по 2 депутати (0,3%) і Партія пенсіонерів України – 1 (0,1%).

За висновками КВУ, лише 4 партії можна вважати такими, що мають електоральний вплив в межах усієї області. В обласній раді та в більшості міських рад представлені такі партії: Партія регіонів в усіх радах, КПУ – у 14-ти (крім Антрацита), Блок Н.Вітренко – у 13-ти (крім Лисичанська та Первомайська), БЮТ – у 7-ми.

У 14 містах обласного підпорядкування 8 міських голів були обрані повторно. З них 4 є позапартійними - у містах Антрацит, Краснодон, Кіровськ, Сєвєродонецьк, по одному представляють ПППУ у місті Брянка, КПУ – у Первомайську, Республіканську партію України – у Рубіжному, Партію регіонів – у Свердловську.

В Алчевську, Лисичанську, Луганську та Стаханові колишні міські голови вибори програли.

З новообраних міських голів троє є членами Партії регіонів (Луганськ, Стаханов, Красний Луч). Колишні мери міст Алчевська та Лисичанська, яких підтримувала Партія регіонів, вибори програли. Формально, лише 4 з 14 міських голів є членами Партії регіонів, відзначили в КВУ.