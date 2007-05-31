Коаліція зірвала пакт ”Ющенко - Янукович”, що далі?

Фракція БЮТ виступає за відновлення переговорів з представниками коаліції щодо виконання завдань, які були визначені в заяві Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ (БЮТ).

За його словами, коаліція пішла «на відвертий зрив домовленостей». Тепер є чинним указ Президента про достроковий розпуск ВР України, і необхідне продовження переговорів, підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

В той же час він наголосив, що вибори 24 червня провести неможливо, оскільки через досягнуті домовленості було відкликано всі документи із ЦВК.

Й.ВІНСЬКИЙ наголосив на тому, що все-таки мають бути досягнуті чіткі домовленості щодо необхідності прийняття законопроектів, які передбачалися заявою.

За його словами, необхідно зробити все, щоб була підготовлена законодавча база для проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію свого указу про розпуск ВР V скликання на два дні для прийняття законопроектів, і цей термін закінчився сьогодні о 24-й годині.

Між тим Верховна Рада не встигла ухвалили законопроекти, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня.