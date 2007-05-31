Піскун розривається між БЮТ і Партією регіонів

Звільнений Президентом з посади генерального прокурора Святослав Піскун готовий повернутися до партійної роботи, якщо не буде працювати генпрокурором.

"Я борюся за верховенство права в цій країні. Якщо не буду працювати генпрокурором, то повернуся до партійної роботи. Я вибираю між БЮТ і Партією регіонів", - сказав він в інтерв`ю газеті "24".

Пояснюючи, чому Блок Юлії Тимошенко, Піскун відповів: "У мене там багато друзів".

Водночас, на запитання, чи збирається він боротися за крісло генпрокурора, він сказав: "Боже борони. Крісло було і буде чи не буде".

Назвати ж причину свого звільнення Піскун не зміг: "Є люди, які приймають спонтанні рішення. Можливо, Президент прокинувся не так, можливо щось навіяло на вечір", - зазначив він.

Українська правда