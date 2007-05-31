Ющенко на два дні поїхав з України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вiдбув з дводенним офіційним візитом до Республіки Хорватія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, заплановано, що під час візиту В.ЮЩЕНКО та Президент Хорватії Степан МЕСИЧ проведуть зустріч у вузькому колі, на якій обговорять питання подальшого зміцнення українсько-хорватського торгівельно-економічного співробітництва, нагальні потреби української національної меншини у Хорватії, проведення у 2009-2010 р.р. Днів української культури в Хорватії та Днів культури Хорватії в Україні.

Після зустрічі відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів. Планується, що сторони підпишуть План дій Україна – Республіка Хорватія у політичній, торгівельно-економічній та гуманітарній сферах на 2007-2008 роки; угоду між Кабінетом міністрів та Урядом Хорватії про взаємну допомогу в митних справах; Програму співробітництва у галузі освіти, науки і технологій між Міністерством освіти та науки України і Міністерством науки і технологій Хорватії; спільну заяву міністрів закордонних справ України та Хорватії; меморандум про співробітництво Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові та Матиці Хорватської у Загребі.

У перший день візиту глава Української держави проведе зустріч з головою хорватського Сабору (парламенту) Володіміром ШЕКСОМ та виступить перед депутатами парламенту. Під час зустрічі з В.ШЕКСОМ планується обговорити питання подальшого розвитку договірно-правової бази між країнами та євроінтеграційний досвід Хорватії.

Також сьогодні Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Хорватії Іво САНАДЕРОМ. Сторони обговорять подальше зміцнення українсько-хорватської торгівельно- економічної співпраці, забезпечення зростання обсягів торгівлі між двома країнами, зацікавленість української сторони у проведенні в Хорватії першої національної виставки товарів українських виробників та участь у 2008 році як країни-партнера у Загребському осінньому ярмарку, а також участь хорватської сторони у реалізації багатосторонньої угоди про інтеграцію нафтопроводів “Дружба” та “Адріа”.

1 червня планується, що Президенти України виступить на українсько-хорватському бізнес-форумі. В рамках форуму передбачено церемонію відкриття виставки робіт художниці Марії Приймаченко.

Також у цей день глава держави зустрінеться із представниками української громади у Хорватії.