У Верховній Раді розпочалося пленарне засідання

У Верховній Раді України розпочалося пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь депутати усіх без винятку фракцій.

Крім того, до сесійної зали прибув перший віце-прем’єр-міністр - міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом продовжив ще на один день – на 31 травня - легітимність ВР V скликання, аби вона ухвалила законодавчу базу для проведення позачергових парламентських виборів.