У Верховній Раді розпочалося пленарне засідання
10:26, 31 травня 2007Політика
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Прийшли всі фракції
У Верховній Раді України розпочалося пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь депутати усіх без винятку фракцій.
Крім того, до сесійної зали прибув перший віце-прем’єр-міністр - міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом продовжив ще на один день – на 31 травня - легітимність ВР V скликання, аби вона ухвалила законодавчу базу для проведення позачергових парламентських виборів.
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