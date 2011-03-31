Бригинець нагадує Попову, що здоров'я важливіше за комерцію

Депутат фракції «Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина» у Київраді, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що в таких питаннях, як обмеження продажу тютюну та алкоголю, голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ треба відмовитись від комерційного підходу у своїх вчинках, а виходити тільки з норм моралі.

Про це О.БРИГИНЕЦЬ заявив у коментарі сайту «Київ. Коментарі».

«Більшість Київради не дуже часто приймає позитивні рішення. Йдеться не про рішення, які мотивовані комерційними інтересами, а саме ті, які виходять з інтересів киян і приймаються для киян. Одне з таких рішень - рішення щодо обмеження на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами в МАФах», - говорить О.БРИГИНЕЦЬ. При цьому він зауважив: «Якщо ви пам’ятаєте, голова КМДА О.ПОПОВ відразу по прийняттю рішення сказав, що його треба відміняти. Танцюючи під дудку О.ПОПОВА, мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ довго не підписував документ, відтягуючи час», - заявив депутат.

У той же час депутат підкреслив, що все ж таки сподівається, що ніякі комерційні інтереси не можуть стояти вище, ніж здоров’я киян, особливо молоді.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. м.

Однак, 28 березня 2011 року О.ПОПОВ повідомив, що Київська міська державна адміністрація пропонуватиме Київраді відкласти введення в дію рішення про заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів у торговельних площах менше 40 кв. м.

За його словами, з цим рішенням складна ситуація стосовно його виконання, оскільки воно вступає у протиріччя з чинним законодавством та викликає протести підприємців. О.ПОПОВ звернув увагу, що вже відбулися акції протесту тих, хто торгує у МАФах, а також є звернення громадських організацій національного рівня відносно того, що це рішення Київради треба коригувати. За словами керівника КМДА, це коригування може стосуватися як термінів уведення в дію документа, так і підходів до реалізації згаданої продукції.