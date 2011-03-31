Попов дав зрозуміти Київраді, що колода буде перетасована

Голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє найближчим часом розпочати консультації щодо створення нової більшості у Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після участі у засіданні сесії Київради.

«Ми б хотіли, щоб Київрада сьогодні подумала про те, як в подальшому буде приймати участь в поверненні втрачених активів і в подальшому забезпеченні інтенсивного розвитку Києва. Ми сьогодні маємо таку можливість за підтримки керівництва держави, уряду і маємо самі політичну волю до цього. Але це неможливо без повернення активів», - наголосив О.ПОПОВ.

На його думку, нинішня більшість у Київраді не підтримає ініціативи КМДА щодо повернення у власність громади земельних ділянок чи комунальних об’єктів, розданих з порушенням законів.

При цьому голова КМДА зазначив, що не всі депутати голосували за роздачу комунальних активів. «Я впевнений, що ми зможемо об’єднатись, щоб провести цю роботу… Буде сформована більшість – я почну таку роботу, і я вам чесно скажу, що я її не починав, але в цих обставинах я буду проводити консультації. В моральному аспекті, враховуючи такий результат діяльності в цілому, керівництво Київради, включаючи голів депутатських комісій і секретаря Київради, повинні були б зробити самооцінку і визначитись стосовно того, як вони повинні працювати далі», - наголосив О.ПОПОВ.

Він висловив впевненість, що більшість у Київраді буде сформована найближчим часом, і ця більшість буде сформована «відносно конкретних перспектив, про які я говорив».

При цьому голова КМДА зауважив, що досі жодних консультацій не проводив і не займався політикою. «У мене не було часу, щоб втручатись в ці процеси, але я розумію, що сьогодні я змушений це робити», - зазначив О.ПОПОВ.