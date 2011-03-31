Довгий вважає, що Попов має не критикувати Київраду, а дякувати їй

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ здивований критикою голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА на адресу Київради.

Про це О.ДОВГИЙ заявив, підсумовуючи звіт О.ПОПОВА та дискусію навколо виступу на пленарному засіданні Київради 31 березня 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Він зауважив, що на місці голови КМДА свій звіт перед депутатами він би розпочав не з критики, а з подяки за підтримку: «Перш за все я хочу вам подякувати за ту підтримку, яку ви продемонстрували впродовж останніх 9 місяців моєї роботи та роботи моєї команди. Дякую вам, шановні депутати, що ви своїми голосами, своїми рішеннями підтримали більшість тих кроків, які були запропоновані мною. Дякую вам за той кредит довіри, який демонструвався депутатами Київради, які, не задаючи зайвих запитань, демонстрували розуміння того, що нова команд повинна увійти в курс справ, проаналізувати стан господарства, а також відпрацювати конкретні пропозиції щодо реформування тих чи інших галузей».

О.ДОВГИЙ також наголосив, що своїм становленням у якості керівника столиці О.ПОПОВ має завдячувати в тому числі депутатам Київради.

«Факт вашого особистого становлення як керівника міста відбувся не лише за підтримки Президента України, уряду, але й за моєї підтримки та всієї сесійної зали. І починалось це з ліквідації районних у місті Києві рад, безпрецедентного голосування за бюджет міста Києва. Ми приймали ці рішення, і відповідно, демонстрували повагу до вас», - нагадав секретар Київради.

Раніше, після того, як депутати не підтримали висловлення йому недовіри як секретарю Київради, О.ДОВГИЙ зазначив, що одразу після призначення О.ПОПОВА на посаду як секретар Київради він координував роботу міської ради, забезпечуючи конструктивну роботу сесійної зали та підтримку ініціатив, які вносилися на розгляд виконавчим органом.