Присяжнюк обіцяє за 10 днів забезпечити школи Київщини аптечками

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє протягом 10 днів забезпечити всі школи області медичними аптечками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА сказав під час колегії головного управління освіти і науки Київської області.

За його словами, в рамках акції “Партнерство приватного бізнесу та держави в інтересах людей” досягнуто домовленості з фармацевтична група компаній “Здоров’я» щодо забезпечення шкіл області аптечками.

А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що ця фармацевтична група виступила меценатом і виділила на ці цілі півтора мільйона гривень. “Сьогодні вручено перших 200 аптечок, а протягом 10 днів будуть забезпечені ними всі школи області», - підкреслив він. За його словами, в аптечку входить «близько 100 найменувань, зокрема, валідол, корвалол, анальгін, бинт, зеленка, йод, антибіотики, тобто все, що необхідно для надання першої медичної допомоги в разі, якщо захворіє учень чи вчитель». При цьому додав, що вміст цих аптечок постійно поповнюватиметься і оновлюватиметься, оскільки це не разова акція.