Печерський суд поставив Тимошенко у складне становище

Блок Юлії Тимошенко має намір в апеляційному суді оскаржити рішення Печерського районного суду столиці, яким Центральній виборчій комісії забороняється обнуляти виборчий список БЮТ.

Про це сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

Він відзначив, що відповідно до законодавства, БЮТ має право впродовж 6 днів оскаржити рішення після його ухвалення судом. У зв`язку з цим А.ШКІЛЬ не виключив, що цю апеляцію блок подасть вже сьогодні. «Швидше за все, блок вже сьогодні направить відповідне оскарження», - сказав А.ШКІЛЬ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відновив виборчий список Блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, 29 травня суд відмінив постанову ЦВК від 30 квітня про анулювання виборчого списку БЮТ. Таким чином, план розпуску Верховної Ради шляхом складання повноважень депутатами опозиційних фракцій виявився під загрозою зриву.

Як випливає з ухвали Печерського райсуду, рішення з`їзду БЮТ оспорив депутат Черкаської облради, член партії "Батьківщина" Олександр ВЄТРОВ (№272 у списку кандидатів у народні депутати на виборах 26 березня 2006 року), - повідомляє газета «Коммерсант в Украине» (№87 від 31.05.2007). Звернення з позовом кандидат у народні депутати пояснив тим, що постанова ЦВК "зачіпає його інтереси і порушує його законні права". Водночас, головною підставою для відміни постанови ЦВК стало порушення комісією термінів ухвалення рішення про "обнулення" списків БЮТ через тривалу відсутність кворуму.