Хто займався фальсифікацією справи Гонгадзе?

Політик Євген МАРЧУК звернеться до Генеральної прокуратури з вимогою провести розслідування щодо виявлення осіб, які фальсифікували справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.МАРЧУК заявив журналістам після завершення допиту у Генпрокуратурі, який тривав майже 7 годин.

Є.МАРЧУК уточнив, що викликався на допит у якості свідка і він не виключає, що це не останній його виклик до слідчого.

«У мене є одне питання, яке я буду ініціювати… Це не є таємницею слідства, тому те, що я зроблю, полягає у такій суті. Впродовж всього періоду слідства у справі Гонгадзе, якась група осіб займалася фальсифікацією і відведенням уваги і журналістів, і громадськості, і певною мірою слідства щодо «переведення стрілок» на інших осіб, які, ясна річ, до цього не мали жодного стосунку», - сказав Є.МАРЧУК.

Тому, за його словами, він звернеться до слідства щодо розслідування фактів фальсифікації у справі Гонгадзе з метою виявлення причетних до цього осіб.

«А хто цим займався? Адже відведення уваги слідства, переведення стрілок на інших осіб – це є елемент приховування або протидії слідству», - зазначив Є.МАРЧУК.

При цьому він повідомив, що, можливо, йому відомі ці особи, але не назвав конкретних імен. «Мені здається, що це дуже серйозна публіка була», - резюмував Є.МАРЧУК.