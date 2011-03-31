Піскун: одному відрізати голову і перепоховати практично неможливо

Колишній Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН переконаний, що екс-генерал МВС Олексій ПУКАЧ не один здійснював перепоховання тіла вбитого ним журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це С.ПІСКУН заявив в інтерв’ю УНІАН.

"Я б розділив справу на дві частини. Перша частина справи – викрадення, вивіз і вбивство Гонгадзе. Друга – його перепоховання. ПУКАЧ його перепоховував. Я упевнений, що ПУКАЧ це зробив, і зробив це не сам, а з кимось. Тому що одному відрізати голову і перепоховати практично неможливо. Тому у мене виникли питання: хто його перепоховав, як і для чого. Це дуже важливий момент, на мій погляд. І в цьому я бачу політичну складову. Ті, хто перепоховували Гію, хотіли політичного скандалу", - сказав С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.

Крім того, Генеральна прокуратура порушила проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ кримінальну справу. За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.