Ющенко вірить записам Мельниченка, але не вірить, що Кучма накав убити

Колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО вірить записам колишнього майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, але сумнівається, що його попередник на президентській посаді Леонід КУЧМА наказував убити журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це екс-президент заявив у ефірі телеканалу ТВі.

"Те, як виглядали записи і свідчення, які були в записах, вони виглядали дуже правдоподібно, і тому я їм довіряю", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, "те життя, яке я знав, в тому числі і в кабінеті президента, на мій погляд, воно досить адекватне було по тому, що було на плівці".

"По характеру здобуття цих записів, мені здавалося, що зусилля одного охоронця звичайно замало", - зазначив колишній президент.

"Коли ми говоримо про цілу службу, про цілі регламенти, які щоденно, щодобово відбувалися в першому кабінеті країни, без певного серйозного патрону це не могло відбутися", - уточнив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що це відбувалося "не стихійно. “Планувалось, чи не планувалось, чи коригувалось – мені виглядає, що це так”, - заявив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО заявив, що не допускає думки про те, щоб Л.КУЧМА наказував убити Г.Гонгадзе, бо у такому випадку “маємо справу або з клієнтом “Павлівки”, або там треба якісь психологічні застереження”.

“Я не допускаю того, що Л.КУЧМА як президент, як людина, просто взяв і підняв телефон і наказав: “Зарубіть цю людину!”, – сказав колишній президент.

Він вважає, що у Л.КУЧМИ не було мотивів, “щоб говорити з журналістом вже через такі методи”.

“Насправді, я думаю, що ці відносини не могли носити таку природу – до вбивства. Вони носили жорстку природу – переслідування, “наружки”, могли показові побої робить”, – зазначив В.ЮЩЕНКО.