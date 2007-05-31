Гриценко каже, що Цушко просив у нього зброю і боєприпаси
Як міністр обдурив міністра
Міністр оборони Анатолій Гриценко заявляє, що міністр внутрішніх справ Василь Цушко просив армію передати міліції зброю і боєприпаси.
Про цьому Гриценко сказав журналістам у навчальному центрі "Десна" (Чернігівська область), повідомляє Українська правда з посиланням на Обком.
За його словами, у період загострення політичної кризи, а також розгортання протистояння в Генпрокуратурі до нього звернувся Цушко і попросив передати 11 тис. одиниць стрілецької зброї і десятки мільйонів одиниць боєприпасів.
Гриценко відзначив, що конкретних пояснень з приводу призначення зброї і боєприпасів він не одержав.
"Я прийняв негативне рішення, і зараз, оглядаючись назад, вважаю, що це було абсолютно правильно", - сказав Гриценко.
Він підкреслив, що відповів Цушку відмовою 15-16 травня.
"Я сказав, що не маю такої можливості, хоча насправді така можливість була", - сказав міністр.