Гриценко каже, що Цушко просив у нього зброю і боєприпаси

Міністр оборони Анатолій Гриценко заявляє, що міністр внутрішніх справ Василь Цушко просив армію передати міліції зброю і боєприпаси.

Про цьому Гриценко сказав журналістам у навчальному центрі "Десна" (Чернігівська область), повідомляє Українська правда з посиланням на Обком.

За його словами, у період загострення політичної кризи, а також розгортання протистояння в Генпрокуратурі до нього звернувся Цушко і попросив передати 11 тис. одиниць стрілецької зброї і десятки мільйонів одиниць боєприпасів.

Гриценко відзначив, що конкретних пояснень з приводу призначення зброї і боєприпасів він не одержав.

"Я прийняв негативне рішення, і зараз, оглядаючись назад, вважаю, що це було абсолютно правильно", - сказав Гриценко.

Він підкреслив, що відповів Цушку відмовою 15-16 травня.

"Я сказав, що не маю такої можливості, хоча насправді така можливість була", - сказав міністр.