Європа попередила Україну, що терпець їй може увірватися

Європейський парламент закликає учасників політичного процесу в України дотримуватися досягнутого компромісу щодо врегулювання політичної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Спеціальної делегації Європейського парламенту Адріан СЕВЕРІН.

“Ми закликаємо всіх учасників українського політичного процесу всіляко дотримуватися досягнутого компромісу та мораторію на якісь односторонні дії”, - сказав він.

Він зазначив, що європейські депутати прибули в Україну для того, щоб оцінити суть підписаної спільної заяви Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, наскільки вона є сталою і користується народною підтримкою.

А.СЕВЕРІН зазначив, що ЄС вітає таку угоду, оскільки вона є результатом політичних домовленостей, а не наслідком прояву насильства чи зіткнень на вулиці.

За його словами, ця заява дає гарантії, що парламентські вибори відбудуться і будуть демократичними та прозорими.

Окрім того, документ дає можливість прийняти мінімальний пакет законів і норм, які важливі для життя людей. “Ми вітаємо цю угоду, оскільки вона вказує на необхідність завершення конституційної реформи, створення відповідної системи стримувань і противаг, щоб все відбувалося в Україні в конституційному руслі”, - сказав європарламентарій.

Водночас А.СЕВЕРІН зазначив, що заява є важливим кроком, але в ній не повністю визначені коріння тих проблем, які призвели до виникнення нинішньої кризи. ”Ми дійшли висновку про те, що існують глибокі розбіжності між основними учасниками політичного процесу в Україні, що є потенційно небезпечним”, - додав А.СЕВЕРІН.

Він вважає, що настав час для всіх підписантів заяви взятися за вирішення проблем без залучення вуличних учасників. “Вони мають зосередити свою увагу саме на тому, що було погоджено, а не на тому, чому ще існують якісь розбіжності”, вважає А.СЕВЕРІН.

Він також закликав усіх політичних та громадянських лідерів успішно завершити конституційну реформу, щоб “було встановлено надійний механізм стримувань та противаг, щоб було чітке розмежування усіх гілок влади і щоб панувало верховенство права в Україні”.

За його словами, будь-який прояв насильства, будь-які недемократичні дії чи недотримання досягнутої згоди призведе до ескалації конфлікту і завдасть великої шкоди інтеграції України до ЄС.

А.СЕВЕРІН також зазначив, що представники коаліції та опозиції під час зустрічей з депутатами Європарламенту висловлювали готовність з повагою ставитися до закону і використовувати лише законні способи досягнення мети. “Але після того, як робилися такі заяви, наші співбесідники висловлювали ті чи інші думки, які вже розходилися з цими заявами. Напевно, що не треба вже надто перейматися такими розбіжностями, але нас це дуже непокоїть”, - сказав він.

А.СЕВЕРІН висловив готовність Європарламенту надати всіляку допомогу Україні, якщо в цьому буде необхідність.

Він зазначив, що недотримання досягнутих домовленостей призведе до дуже серйозних наслідків, відіб’ється на загальних настроях суспільства, на відносинах України з ЄС і передовою міжнародною спільнотою .

Як повідомлялося, під час місії з вивчення ситуації в Україні 29-31 травня делегація Європарламенту зустрілася з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, лідерами усіх парламентських фракцій, суддями Конституційного Суду України, головою Центральної виборчої комісії України Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ, секретарем Ради національної безпеки та оброни України Іваном ПЛЮЩЕМ та представникам громадянського суспільства України.