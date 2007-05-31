Опозиція обіцяє сьогодні зареєструвати у ВР заяви про складення повноважень

Фракції «Наша Україна» і БЮТ мають намір сьогодні зареєструвати в апараті Верховної Ради заяви про дострокове припинення повноважень народних депутатів своїх політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відкритого засідання фракції БЮТ повідомив один із лідерів БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що загальна кількість заяв становить більше 170.

«Щоб не було спекуляцій, прийшов час зареєструвати ці заяви в апараті ВР», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За рішення щодо реєстрації заяв проголосували усі депутати фракції БЮТ.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що час проведення з’їздів з цього питання буде визначатися пізніше.

За його словами, з’їзди проходитимуть, виходячи із подальшої політичної ситуації. «Це наша внутрішня справа, коли проводити з’їзд», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Всього від фракції БЮТ написали заяви про складення депутатських повноважень 106 осіб.

Аналогічне рішення на засіданні фракції вже ухвалила і "Наша Україна".