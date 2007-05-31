Кириленко застерігає від створення з кінахівців лже-фракції Нашої України

“Наші опоненти з правлячої коаліції наполягали на тому, щоб заяви про вихід із фракції народних депутатів були зареєстровані в апараті ВР. Ми йдемо назустріч і робимо цей крок”, - сказав на брифінгу лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко. Про це повідомила прес-служба Нашої України

“Після відповідних рішень ВР ми скличемо з’їзд, на якому буде прийняте рішення про складення депутатами своїх повноважень. У такому разі всі політичні сили без переможців та переможених зможуть взяти участь у дострокових парламентських виборах, - зазначив Кириленко. - Саме це було ідею спільної заяви, яка була підписана в суботу”.

Кириленко наголосив, що волю депутата від фракції “Наша Україна” не може зупинити жодне судове рішення. “Якщо хтось буде йти шляхом створення лже-фракції “Нашої України” у ВР шляхом приведення присяги кандидатів у народні депутати від ПППУ, які залишилися у виборчому списку зразка 2006 року, то хочу застерегти, що така ідея політично дискредитована”, - наголосив Кириленко, додавши, що юристи “Нашої України” мають усі необхідні юридичні аргументи для оскарження такого роду дій і унеможливлення приведення до присяги таких кандидатів.