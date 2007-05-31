Фракція ”Нашої України” збільшилася на одного депутата

Богдан КОСТИНЮК склав присягу народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.КОСТИНЮК пройшов до парламенту за списками блоку “Наша Україна”.

Після складення присяги перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив: «Хочу вам сказати, що ЦВК визнає те, що ніякого так званого обнуління списку “Нашої України” не існує». За його словами, це підтверджується тим, що 31 травня ЦВК зареєструвала Б.КОСТИНЮКА народним депутатом. А.МАРТИНЮК зазначив, що «колега КОСТИНЮК став народним депутатом за тим списком, який нібито обнулений. Так що все нормально».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Центрвиборчком визнав обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Б.КОСТИНЮКА, включеного до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 88.

Сьогодні, 31 травня Центральна виборча комісія зареєструвала Б.КОСТИНЮКА народним депутатом України.

Б.КОСТИНЮКА було визнано народним депутатом замість Анатолія КІНАХА, депутатські повноваження якого були достроково припиненні Верховною Радою 5 квітня у зв’язку з призначенням його міністром економіки.

Як повідомляла прес-служба "Нашої України", Б.КОСТИНЮК заявляв, що складе повноваження народного депутата разом з іншими “нашоукраїнцями”