Кучма знайшов собі ще одного адвоката

Колишній Президент Леонід КУЧМА стверджує, що замість відстороненого адвоката Ігоря ФОМІНА знайшов собі нового захисника, але поки що не називає його ім’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди вп’яте прийшов на допит.

«Знайшов. Але ж ви розумієте, що процедура повинна бути (входження адвоката у справу – УНІАН), а то раптом його не приймуть», - сказав Л.КУЧМА.

На уточнююче запитання, чи дійсно його захистом у справі займаються четверо адвокатів, Л.КУЧМА уточнив, що таких у нього лише 2, але є ще й консультанти.

Як повідомляв УНІАН, адвокат І.ФОМІН заявив, що Генпрокуратура відсторонила його від участі у справі Л.КУЧМИ.

Разом з тим пізніше з’явилася інформація, що інтереси Л.КУЧМИ у «справі Гонгадзе» погодився професор Гарвардської школи права, один з провідних юристів США Алан ДЕРШОВІЦ. Він став спеціальним радником другого Президента України.