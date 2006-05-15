СПУ наполягатиме на посаді голови Верховної Ради
Кадрові поступки не обговорюються...
Соціалістична партія наполягатиме на тому, щоб посаду голови Верховної Ради України отримав лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Про це заявив голова робочої групи з підготовки першого засідання парламенту Іван БОКИЙ в ефірі «ТСН".
Так він, зокрема, прокоментував інформацію про завершення підготовки проекту угоди про формування коаліції БЮТ, блоку "Наша Україна" і Соцпартії в новообраній Верховній Раді.
За його словами, питання «кадрових поступок не обговорюються», так само як і кадрові питання загалом.
"Якщо ми зараз заглибимося в кадрові питання, це піде на шкоду розв`язань тих питань, які перш за все повинна вирішувати коаліція", - вважає І.БОКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, що блок «Наша Україна» повинен вчитися йти на компроміси і погодитися з тим, що представник БЮТ має очолити уряд, а представник Соціалістичної партії України - парламент.
Те ж саме підтвердив і О.МОРОЗ. Він вважає, що такий розподіл посад був би найкращою відповіддю на запити суспільства.