СПУ наполягатиме на посаді голови Верховної Ради

Соціалістична партія наполягатиме на тому, щоб посаду голови Верховної Ради України отримав лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Про це заявив голова робочої групи з підготовки першого засідання парламенту Іван БОКИЙ в ефірі «ТСН".

Так він, зокрема, прокоментував інформацію про завершення підготовки проекту угоди про формування коаліції БЮТ, блоку "Наша Україна" і Соцпартії в новообраній Верховній Раді.

За його словами, питання «кадрових поступок не обговорюються», так само як і кадрові питання загалом.

"Якщо ми зараз заглибимося в кадрові питання, це піде на шкоду розв`язань тих питань, які перш за все повинна вирішувати коаліція", - вважає І.БОКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, що блок «Наша Україна» повинен вчитися йти на компроміси і погодитися з тим, що представник БЮТ має очолити уряд, а представник Соціалістичної партії України - парламент.

Те ж саме підтвердив і О.МОРОЗ. Він вважає, що такий розподіл посад був би найкращою відповіддю на запити суспільства.