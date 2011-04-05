Олійник: Януковича цікавить не рейтинг, а реформи

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК заявив, що Президента Віктора ЯНУКОВИЧА цікавить, перш за все, не рейтинг, а проведення реформ, які допоможуть підняти рівень життя громадян і модернізувати Україну.

Про це він сказав сьогодні, коментуючи заяви народного депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА цікавить, перш за все, не рейтинг, а проведення реформ, які допоможуть підняти рівень життя громадян і модернізувати Україну. Для досягнення цієї мети необхідно реалізовувати реформи, зокрема - непопулярні. Й Президент не раз заявляв, що готовий на такі кроки», – підкреслив парламентарій.

В.ОЛІЙНИК нагадав, що, незважаючи на опір бюрократії, було істотно зменшено штат Секретаріату Кабінету міністрів, а сьогодні скорочується кількість чиновників, які забезпечують діяльність Президента.

«І це незважаючи на те, що повноваження глави держави розширилися», – зазначив він.

«Якби БЮТ, коли був при владі, займався реформами, а не популізмом, він не був би зараз на тому місці, де знаходиться, і в такому плачевному становищі», – додав депутат.

В.ОЛІЙНИК висловив упевненість, що послідовні реформи, що реалізовуються Президентом, дадуть позитивний результат вже у середньостроковій перспективі, коли минуть тимчасові незручності від непопулярних на перший погляд рішень, і люди почнуть відчувати результат реформ. «Тому Президента цікавить не рейтинг, а результат реформ», – аргументував він.

«Віктор ЯНУКОВИЧ, образно кажучи, показав особистим прикладом - «Роби, як я». Адже чому в народі раніше ніколи не вірили в ефективність і кінцевий успіх тих або інших змін? Тому що їх завжди починали «з хвоста», вирішуючи проблеми за рахунок простих людей, так і не добираючись зрештою до «голови», – пояснив В.ОЛІЙНИК.

«Президент проводить адміністративну реформу саме «згори» і, в чому можна не сумніватися, проконтролює її хід по всій вертикалі», – резюмував депутат.