”Помаранчеві” поділили посади

Робоча група Блоку Юлії Тимошенко, блоку "Наша Україна" та Соціалістичної партії України погодили проект угоди про формування коаліції. Про це повідомив в ефірі телеканалу НТН перший секретар політичної ради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.

Й.ВІНСЬКИЙ уточнив, що проект не конкретизує прізвища претендентів на державні посади, а лише визначає процедуру кадрових призначень. За проектом, БЮТ отримає 50% пакету посад, одну сьому пакету отримає СПУ. "Все інше - "Наша Україна", - сказав перший секретар політради СПУ.

Й.ВІНСЬКИЙ поінформував, що увечері в четвер він уже завізував проект, попередньо погодивши це рішення з лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ. Після цього, за словами Й.ВІНСЬКОГО, проект передається до БЮТу, потім – до “Нашої України”.