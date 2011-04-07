З подачі Азарова майбутній врожай скупить приватна фірма?

Влада видає дешеве пальне і добрива тільки тим фермерам, які погоджуються вже зараз продати майбутній урожай загадковій фірмі, пише журнал WEEKLY.UA.

Микола АЗАРОВ на засіданні уряду повідомив, що фермери одержать бензин А-76 по 7,7 грн./л, тоді як на АЗС його ціна перевалює за 9,1 грн./л. Вартість дизпального прем`єр спрогнозував на рівні 7,9 грн./л при ринковій ціні 9,25 грн./л., а виробники аміачної селітри погодилися відпускати її по 2815 грн. за тонну при ринковій ціні 3200–3500 грн./т. Як виявилось, розраховувати на пільгові добрива і пальне фермери можуть лише в тому разі, якщо погодяться вже зараз продати майбутній урожай.

Уряд вважає свою пропозицію вигідною: мовляв, фермер продає майбутній урожай ще на етапі посівної, а натомість одержує необхідні кошти для проведення польових робіт. Потім, ближче до осені, аграрій зможе викупити свій урожай у держави, перепродати його за вигіднішою ціною і одержати прибуток.

Але сільгоспвиробники, опитані WEEKLY.UA., розповіли про багато підводних каменів, які приховані в такій схемі форвардних закупівель. По-перше, продавши своє зерно зараз, аграрії одержать на руки лише 50% його вартості. 20% обіцяють видати перед збиранням врожаю і 30% — за фактом здачі зерна.

По-друге, щоб мати справу з державою, фермерам потрібно застрахувати свій урожай, а це теж недешеве задоволення.

Вперше за всю історію таких відносин безпосереднім виконавцем держпрограми виступає не державний Аграрний фонд, а посередник — компанія «Хлібінвестбуд». Цю фірму охрестили на ринку «зерновим RosUkrEnergo», її контролюють невідомі інвестори, а держава в ній - молодший партнер.

Чиновники пояснюють появу загадкової компанії необхідністю: у липні минулого року набув чинності Закон «Про здійснення державних закупівель», згідно з яким державні компанії зобов`язані проводити всі свої господарські операції через процедуру тендеру. А «Хлібінвестбуд», який фактично є приватною структурою, нібито просто допомагає уряду уникнути тривалих процедур.

Тим часом представники опозиції впевнені, що за аграрним посередником стоять структури, близькі до високопоставлених чиновників, і ця схема - ще одне джерело отримання надприбутків.