Янукович хоче електронний уряд

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності запровадження електронного уряду.

Про це йдеться у його щорічному посланні до Верховної Ради «Модернізація України - наш стратегічний вибір».

Президент наголошує, що наступним етапом здійснення адміністративної реформи має стати реформування публічного управління в напрямі наближення його до світових стандартів як з теоретико-правової, так і організаційної точки зору.

Вирішення завдання реформування органів публічного управління, на думку Президента, має здійснюватися передусім через належне правове забезпечення процесу.

В.ЯНУКОВИЧ висловився за прийняття низки відповідних законів, що нададуть, на його думку, реформі системності та комплексності: Закону «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади», Закону «Про державну службу» (нова редакція), Закону «Про адміністративні послуги», Закону «Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів», Адміністративно-процедурного кодексу України.

При цьому Президент наголошує, що зміст названих та інших нормативно-правових актів, їхні положення мають бути узгоджені як між собою так і з положеннями Концепції адміністративної реформи вже на етапі розроблення.

Особливу увагу В.ЯНУКОВИЧ приділив необхідності прийняття концепції та плану заходів з реалізації ідеї електронного уряду, на основі яких може бути розпочато процес втілення цієї ідеї. Зокрема, необхідно запровадити електронний документообіг та електронний цифровий підпис в органах державної влади, а також практику надання державних послуг в електронній формі.

Також, на думку Президента, має бути створено раціональну та стабільну систему органів виконавчої влади не лише на центральному, а й на місцевому рівні; здійснено ефективний розподіл функцій і повноважень між органами публічної влади; децентралізовано надання адміністративних послуг громадянам і підвищено їх якість.

Говорячи про удосконалення інституту державної служби, він висловився за оптимізацію системи оплати праці державних службовців, щоб зробити цю професію конкурентною на ринку праці. Також, за його словами, має бути удосконалено систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Для мінімізації негативних соціальних наслідків здійснення адміністративної реформи необхідно розробити державну програму перепідготовки та працевлаштування державних службовців, яких буде скорочено внаслідок здійснення адміністративної реформи.

«Від успішності адміністративної реформи значною мірою залежить успіх модернізації країни. Тому не можна обмежитися механічними змінами у структурі органів влади», - зазначає В.ЯНУКОВИЧ.