17 травня о 15.30 у малій залі кіноцентру "Зоряний" відбудеться прес-конференція лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.ЯНУКОВИЧА.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 594-74-26, 594-74-24, 8-067-232-02-06, 8-050-191-81-28.

Прес-служба звертається до журналістів з проханням прибути на захід щонайменше за 20 хвилин до початку.