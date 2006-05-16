Прес-конференція лідера Партії регіонів Віктора Януковича
10:58, 16 травня 2006Політика
460
17 травня о 15.30 у малій залі кіноцентру "Зоряний" відбудеться прес-конференція лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.ЯНУКОВИЧА.
Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 594-74-26, 594-74-24, 8-067-232-02-06, 8-050-191-81-28.
Прес-служба звертається до журналістів з проханням прибути на захід щонайменше за 20 хвилин до початку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter