Експерт: ситуація для створення ЗВТ з Європою - найсприятливіша

Сьогоднішня ситуація найбільш сприятлива для створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив експерт Інституту Володимир ЗАСТАВА.

За його словами, сьогодні інтереси української влади і найбільшого українського бізнесу в питанні євроінтеграції і, зокрема, створення зони вільної торгівлі з ЄС, збігаються.

«Можна говорити, що нинішня влада має історичну можливість перевести розвиток країни на якісно новий рівень і посилити реальну кооперацію України з Європою. Адже позиція євроурядовців також однозначна – вони повністю підтримують євроінтеграційні устремління України. За нашою інформацією, переговори про створення ЗВТ можуть завершитися у найближчий час», - відзначив експерт.

Кажучи про можливе приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, В.ЗАСТАВА заявив, що спочатку необхідно зафіксувати наші відносини з ЄС у формі ЗВТ, щоб надалі більш ефективно розвивати відносини з країнами СНД. «У цьому значенні підхід, який використовувався при вступі України до СОТ, може слугувати хорошим прикладом успішній стратегії», - відзначив він.