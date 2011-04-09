Регіонали хочуть заборонити продаж землі іноземцям лише на першому етапі?
Врахували "певні побювання"...
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що Верховна Рада на першому єтапі земельної реформи не повинна давати дозвіл на продаж земель сільськогосподарського призначення іноземцям.
Про це він сказав в ефірі програми "Велика політика” на телеканалі “Інтер” у п’ятницю ввечері.
За словами О.ЄФРЕМОВА, у парламенті вже розроблено два законопроекти, які мають полегшити процес продажу земель. Це законопроект про земельний кадастр і законопроект, безпосередньо пов’язаний з ринком землі.
Як зауважив О.ЄФРЕМОВ, влада розуміє, що на сьогодні більшість громадян України проти продажу землі через певні побювання. Зокрема, на його думку, ці побоювання полягають у тому, що всі українські землі можуть бути продані іноземним громадянам.