Тарасюк хоче залишитися міністром

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє про готовність працювати на посаді керівника МЗС у новому уряді, якщо йому буде зроблено відповідну пропозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо його майбутньої роботи.

«Я готовий продовжити роботу на зовнішньополітичній ниві, якщо така пропозиція буде внесена», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він нагадав, що вчора його було запрошено до Центральної виборчої комісії для отримання тимчасового посвідчення народного депутата. За його словами, це абсолютно не означає, що він відмовляється від подальшої роботи у Міністерстві закордонних справ.

Як зауважив Б.ТАРАСЮК, правова процедура вимагає складення ним та всіма іншими членами уряду повноважень міністрів. Він також зазначив, що після того як Верховна Рада прийме їх відставку, а це може бути зроблено вже на першому засіданні нового складу парламенту, члени Кабінету міністрів переходять у статус виконувачів обов’язків і перебуватимуть у цьому статусі до формування нового уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК підтвердив, що міністр закордонних справ Б.ТАРАСЮК написав заяву про звільнення його від виконання обов’язків міністра у зв’язку з обранням до Верховної Ради.

Того ж дня Центральна виборча комісія зареєструвала низку урядовців, в тому числі Б.ТАРАСЮКА, народними депутатами України.

Голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ раніше заявляв, що всі представники уряду можуть бути зареєстровані народними депутатами України без їх звільнення, але вони автоматично втратять депутатський мандат у випадку, якщо протягом 20 днів з дня принесення присяги депутата не звільняться з колишнього місця роботи.