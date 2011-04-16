Кузьмін: Ющенка не труїли, Гонгадзе не замовляли, Путін молодець

Міжнародні експерти не досліджували кров, яку вони б відбирали особисто у екс-президента Віктора Ющенка.

Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".

"Міжнародні експерти не досліджували біологічні об`єкти, які вони б відбирали особисто у Віктора Андрійовича Ющенка. Жоден експерт, який дав висновок і направив сюди довідки, не відбирав кров і біологічні об`єкти у Ющенка", - цитує Українська правда.

"Ці експерти отримали готові матеріали", - уточнив він.

"Ці матеріали привезли туди працівники спецслужб, у тому числі працівники охорони, і говорити про збереження, і виключити можливість несанкціонованого втручання в процес перевезення, в тому числі підміни, ми не можемо", - розповів перший заступник генпрокурора.

11 квiтня Кузьмiн заявив, що у справi щодо отруєння Ющенка немає доказiв, що дiоксин у його кровi було виявлено.

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Справу проти екс-генерала Олексія Пукача не може бути кваліфіковано як замовне вбивство.

Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".

"Вбивство на замовлення передбачає, що дна сторона - замовник - наймає виконавця для скоєння вбивства. Виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботу - скоїти вбивство - за матеріальну винагороду. А замовник, природно зобов`язується за договором цю матеріальну винагороду виконати", - розповів він.

"Якщо матеріальної винагороди не було, не було такої домовленості, і матеріального характеру взаємовідносин між цими двома людьми немає, то вбивство як замовлене кваліфікувати не можна", - додав Кузьмін.

За його словами, таку справу можна кваліфікувати як вбивство за попередньою змовою групою осіб або як вбивство організоване злочинною групою.

Кузьмін зазначив, що стаття 93 Кримінального кодексу, за якою обвинувачується Пукач, складається з декількох пунктів.

"У тому числі, там є пункт вбивство на замовлення. У тому числі, там є пункт вбивство за попередньою змовою групою осіб, вбивство в складі організованої злочинної групи і більше десятка різних пунктів. Але покарання за все однакове - довічне позбавлення волі", - заявив він.

"Ну, скажіть, яка різниця принципова вам, засудять Пукача за замовленням до довічного позбавлення волі або його засудять за вбивство за попередньою змовою групою осіб?" - уточнив Кузьмін.

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Прем`єр Росії Володимир Путін не є стороною газових угод, підписаних в 2009 році.

Про це Ренат Кузьмін заявив, коментуючи можливість допиту російського прем`єра Генпрокуратурою.

"Скажіть, прем`єр Російської Федерації він контракт підписував газовий? Або він працював у "Нафтогазі"? Або він працював у "Газпромі"? Він не був стороною підписання договору", - зазначив Кузьмін.

"Прем`єр-міністри цей договір не підписували", - додав перший заступник генпрокурора.

"Путін, якщо говорити про його роль, для Росії отримав казкову ціну в 450 доларів. Ви вважаєте, що його треба притягнути до кримінальної відповідальності за це? Він для своєї країни уклав дуже вигідну угоду", - зазначив він.

Раніше прес-служба партії "Батьківщина" повідомила, що в рамках розслідування справи проти Юлії Тимошенко щодо укладення газових контрактів в 2009 році слідчий збирається допросити прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна.

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Матеріали кримінальних справ порушених проти екс-прем`єра Юлії Тимошенко можуть бути розсекречені.

"Частина матеріалів з грифом "таємно". Частина матеріалів відкритих. Але я сподіваюся, що найближчим часом таємність із цих матеріалів буде знята", - сказав Р.Кузьмін.

Він також не виключив можливість порушення нових кримінальних справ проти екс-прем`єра, зазначивши: "Якщо будуть дані про те, що Юлія Володимирівна зробила й інші злочини, то, звичайно, будуть".