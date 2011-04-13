Адвокат Тимошенко: у ГПУ все ж таки говорили про можливість допиту Путіна

Адвокат екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ стверджує, що слідчі Генеральної прокуратури все ж таки говорили про можливість допиту глави уряду Росії Володимира ПУТІНА в рамках справи його підзахисної.

Про це Б.ФЕРЕНЦ сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву ГПУ, що інформація про допит В.ПУТІНА не відповідає дійсності.

«В службовому кабінеті старшого слідчого з особливо важливих справ ГОРБАТЮКА старший слідчий теж Генеральної прокуратури Олександр НЕЧВОЛОД вручав та ознайомлював ТИМОШЕНКО з постановою про порушення кримінальної справи. Крім названих двох слідчих і ТИМОШЕНКО, в кабінеті також і я перебував, і ми знайомилися зі справою та що в провадженні», - сказав Б.ФЕРЕНЦ. При цьому він зауважив, що «було запитання НЕЧВОЛОДУ, при яких обставинах і підставах порушення кримінальної справи виникне потреба допитувати ПУТІНА». За словами адвоката, на це «була відповідь НЕЧВОЛОДА: «Звичайно, що ми будемо допитувати ПУТІНА». «Я не тільки питав, але і була відповідь на це», - сказав Б.ФЕРЕНЦ. В той же час, за словами адвоката, мова про терміни такого можливого допиту не йшла.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура заперечила інформацію деяких ЗМІ про намір допитати прем’єра Росії Володимира ПУТІНА у рамках розслідування справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо укладання газових контрактів у 2009 році.

"Генеральна прокуратура України категорично заявляє, що розповсюджена інформація є абсолютною неправдою. Жодних заяв з цього приводу слідчий не висловлював. І, як повідомив нам сам Богдан ФЕРЕНЦ, такої інформації він не надавав", - йдеться в повідомленні.

Виходячи із викладеного, у ГПУ підкреслюють, що "очевидним є факт втручання сторони обвинувачення в хід досудового слідства і намагання дискредитувати слідчого у кримінальній справі".

При цьому у Генпрокуратурі попереджають "усіх, хто перешкоджає слідству або втручається у хід його провадження, що за такі дії чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність".