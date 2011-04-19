Наша Україна знайшла оригінальне місце для проведення з'їзду

Черговий з’їзд партії «Наша Україна» відбудеться під стінами Верховної Ради 27 квітня як акція прямої дії на річницю ратифікації Харківських угод.

Про це заявив депутат від «Нашої України», заступник голови політради партії Андрій ПАРУБІЙ в ефірі «5 каналу», повідомляє прес-служба партії.

Він пояснив, що вимогою акції буде денонсація угод із Росією. «Хочу повідомити, що на президії «Нашої України» було прийняте рішення рекомендувати раді партії черговий з’їзд партії провести як акцію прямої дії під стінами Верховної Ради 27 квітня з вимогою денонсації Харківських угод», - сказав А.ПАРУБІЙ.

За його словами, Верховна Рада має право денонсувати Харківські угоди, бо вона їх і ратифікувала.

«Найвищий законодавчий орган ці угоди ратифікував, найвищий законодавчий орган може їх денонсувати. Згідно із законодавчим полем, це виключно в повноваженнях парламенту – скасувати Харківські угоди», - заявив А.ПАРУБІЙ.