Іван Бокий закликає до почуття гумору

Соціалісти не ставлять ніяких ультиматумів у ході переговорів про створення коаліції, заявив кореспонденту УНІАН голова робочої депутатської групи з підготовки першого засідання Верховної Ради, член СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, соціалісти висловлюють пропозиції, на що має право кожна політична сила, «але це пропозиції. Ділити поки що не ділять, і прагнення ділити немає».

На думку І.БОКОГО, у цьому немає нічого страшного і з цього приводу не потрібно робити якісь висновки і тим більше - виступати з протестами. Він висловив переконання, що політичні сили знайдуть компроміс і коаліція відбудеться.

І.БОКИЙ нагадав, що протягом 10 днів велись переговори про керівника робочої депутатської групи, і це також супроводжувалось гучними заявами, але врешті-решт вдалося домовитись.

В інтерв’ю журналістам І.БОКИЙ зауважив, що не хотів би коментувати заяву аналітичного департаменту блоку «Наша Україна», який пропонує очолити уряд лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ. «Я не хотів би коментувати таких речей, які мають минущий характер», - сказав І.БОКИЙ. Він також зауважив, що не хотів би коментувати це, щоб не поглиблювати конфлікт, оскільки не надає таким заявам великого значення. За словами І.БОКОГО, це думка «Нашої України», і вона не обговорювалась керівництвом СПУ, тому офіційної точки зору немає.

Відповідаючи на запитання, чи не пов’язана ця заява “Нашої України” з бажанням посварити БЮТ і соціалістів, І.БОКИЙ зауважив, що у політиці застосовують такий прийом, коли намагаються посварити один одного. «Але якщо є розум, то вони навколо цього не сваряться, а просто, маючи почуття гумору, або відійдуть вбік, або посміються», - додав він.