Луценко погрожує оголосити голодування

16:51, 21 квітня 2011
Політика
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Якщо залишать під вартою

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє з завтрашнього дня оголосити голодування, якщо Апеляційний суд візьме до уваги «абсурдні і надумані аргументи прокуратури» і залишить його надалі під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Апеляційному суді Києва, який за поданням Генеральної прокуратури розглядає питання про подовження екс-главі МВС терміну тримання під вартою ще на один місяць.

«Я готовий досидіти стільки, скільки треба, щоб довести свою правоту, але якщо це станеться, з завтрашнього дня я оголошую голодування, якщо суд не почує мене - я й далі ризикуватиму своїм здоров’ям, як і багато тих, хто сидить у СІЗО», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу слідчий Генпрокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО, виступаючи в суді, заявив, що наполягає на необхідності подовження Ю.ЛУЦЕНКОВІ терміну арешту.

«Ті обставини, які фігурували при обранні ЛУЦЕНКУ міри запобіжного заходу, не відпали і не змінилися», - сказав прокурор.

Водночас він підтвердив, що вчора Ю.ЛУЦЕНКО завершив ознайомлення з матеріалами своєї кримінальної справи, підписавши у зв’язку з цим відповідний протокол.

Разом з тим, пояснюючи необхідність подальшого тримання екс-міністра під вартою, слідчий прокуратури наголосив, що у цій справі разом з Ю.ЛУЦЕНКОМ до кримінальної відповідальності притягаються ще троє осіб, які не ознайомилися з матеріалами цієї кримінальної справи, а також з нею у повному обсязі не ознайомились адвокати Ю.ЛУЦЕНКА і його громадський захисник (дружина) Ірина ЛУЦЕНКО.

Між тим адвокати Ю.ЛУЦЕНКА зауважили, що якщо лише це є основною перешкодою для зміни їхньому підзахисному міри запобіжного заходу, то вони готові прямо в залі суду написати заяву про відмову в подальшому ознайомленні з матеріалами справи.

Крім того, захисники екс-міністра поінформували, що один з фігурантів вказаної справи, колишній водій Ю.ЛУЦЕНКА Леонід ПРИСТУПЛЮК, учора завершив ознайомлення з матеріалами справи. Більше того, він висловив бажання підписати протокол про закінчення цієї слідчої дії, але представники прокуратури не надали йому такої можливості.

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