Луценка залишили під вартою

Апеляційний суд Києва залишив на один місяць під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури України, яка наполягала на необхідності продовжити Ю.ЛУЦЕНКУ термін арешту до 5 місяців.

Зокрема, свою позицію суд мотивував тим, що, не зважаючи на те, що Ю.ЛУЦЕНКО завершив ознайомлення з матеріалами своєї справи, це ще не зробили його адвокати і інший обвинувачений – Леонід ПРИСТУПЛЮК (колишній водій Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН).

Крім того, суд врахував доводи Генпрокуратури, що вона ще не встигла скласти обвинувальний висновок у справі.

Разом з тим, суд відмовив у задоволенні клопотання 65 народних депутатів і Героя України Левка ЛУК’ЯНЕНКА про взяття Ю.ЛУЦЕНКА на поруки.

Як зазначається в постанові суду, його рішення є остаточним, оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів кримінальної справи, порушеної проти нього.