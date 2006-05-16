Кінах заявляє, що Україна має великі проблеми

Екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України Анатолій КІНАХ відзначає суттєве загострення соціально-економічної ситуації в Україні.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Хочу відзначити, що суттєво загострюється соціально-економічна ситуація, особливо це підтверджується деякими якісними характеристиками розвитку економіки України”, - сказав він.

А.КІНАХ висловив стурбованість тим, що за чотири місяці цього року зростання обсягів промислового виробництва становило лише 0,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, а по деяких галузях було зафіксовано суттєве зниження, зокрема, у легкій промисловості.

Крім того, за словами екс-секретаря РНБО, критичною є ситуація у зовнішній торгівлі. За три місяці цього року негативне сальдо торгівлі товарами становило 1,7 млрд. дол. – на рівні усього 2005 року.

“Зростання негативного сальдо торгівлі товарами означає, що Україна поступово перетворюється з держави-експортера у державу-імпортера і споживає у все більших обсягах імпортовану продукцію, тобто створює робочі місця за кордоном”, - сказав А.КІНАХ.

За його словами, об’єктивним чинником зниження темпів економічного розвитку України є зростання світових цін на енергоносії, разом з тим, в Україні так і не створено цілеспрямовану інноваційну політику, не здійснено структурні реформи, не впроваджуються енергозберігаючі технології.

“Ці проблеми вимагають рішучих, системних, професійних дій, щоб виправити ситуацію на краще”, - підкреслив А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив А.КІНАХА з посади секретаря РНБО у зв`язку з обранням його народним депутатом України.