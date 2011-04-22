Язєв: РФ не бачить підстав для перегляду ціни на газ для України

Росія не бачить підстав для перегляду формули ціни на газ для України.

Про це заявив президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Сьогодні позиція «Газпрому» і російського уряду полягає в тому, що підстав немає для перегляду цих цін сьогодні. Особливо, коли в Європі ціна на газ зростає у зв`язку з аварією на «Фукусімі» і зростанням потреб на газу у всьому світі», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він упевнений, що в такій ситуації «все менше й менше» підстав переглядати базову ціну для газу, що поставляється в Україну.

У той же час, В.ЯЗЄВ зазначив, що можливість перегляду ціни закладена в договори.

«Якщо українська сторона якось змотивує, цілком можливо якесь бачення переговорів», - сказав він.

В.ЯЗЄВ вважає, що про це можна говорити в разі повномасштабної співпраці газових галузей України і РФ, «Нафтогазу» І «Газпрому».

«В цьому разі можна було б говорити про якесь коригування ціни на газ, коли це стає спільним бізнесом. Коли ми продавці, а Ви покупці, один говоритиме «ціна велика», а другий – «ціна маленька», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Томасом МІРОВИМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в розв’язанні питання щодо перегляду формули ціни на газ, який купується в Росії, «процес розпочався».

«У нас відбулися переговори з віце-прем`єр-міністром Росії СЄЧІНИМ. Поки що рано говорити про якісь результати, але процес цей розпочався», - сказав прем`єр.

При цьому він нагадав, що недавно обговорював питання про необхідність змінити формулу утворення ціни на газ з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

20 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна і Росія домовилися про створення робочої групи з питань постачань газу.