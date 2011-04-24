Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Великоднем.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, у вітанні йдеться: “Незбагненне чудо Воскресіння Ісуса Христа назавжди змінило наш світ, подарувало кожному з нас надію на життя вічне. Великдень - це перемога добра над злом. Цей день повертає нас до початків розуміння людського життя, як Божої милості і благодаті, що здобувається в щоденній і невідступній вірі, молитві, любові до ближнього, в боротьбі за справедливість і добро».

«Це так зворушливо, коли на Пасху діти тягнуть свої долоні до священика, ловлячи краплі святої води і радіють, наче їм посміхаються янголи, коли втомлені після Всенощної пастирі несуть радість Господнього Воскресіння», - зазначає лідер «Батьківщини».

Ю.ТИМОШЕНКО побажала усім «сил, щоб ми не втомлювалися у головному - своїм життям, своїми вчинками, молитвою і вірою щодня доводити, що гідні світлого Воскресіння».

«Я точно знаю, що в Україні все буде добре. Вірю в це, бо переконана: українці не є винятком – ми ті, заради кого Він страждав на хресті і воскрес. Тому нехай береже Вас Господь! Христос Воскрес! Воскресне й Україна!», - йдеться у вітанні.