Тимошенко відвідала чотири Великодні богослужіння

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО у Великодню ніч відвідала храми різних конфесій, де взяла участь у святкових богослужіннях.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, у Свято-Володимирському кафедральному соборі (Українська православна церква Київського патріархату) вона взяла участь у хресній ході віруючих навколо храму та вранішній молитві. Богослужіння у храмі правив предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ. Ю.ТИМОШЕНКО отримала благословення від предстоятеля УПЦ КП.

Крім того, лідер партії "Батьківщина" відвідала церкву Св. Василія Великого (Українська греко-католицька церква), де здійснила прикладання до ікони "Воскресіння Господнє". Там вона відвідала богослужіння, яке відправив глава УГКЦ, верховний архієпископ Святослав ШЕВЧУК.

Згодом Ю.ТИМОШЕНКО була присутня на службі у Домовому храмі Димитрія Солунського Патріархії Української автокефальної православної церкви, де богослужіння відправив предстоятель УАПЦ, митрополит Київський і всієї України МЕФОДІЙ.

Участь Ю.ТИМОШЕНКО у Великодніх богослужіннях завершилась відвіданням Києво-Печерської лаври. Там вона взяла участь у богослужінні, яке правив предстоятель УПЦ Московського патріархату ВОЛОДИМИР.