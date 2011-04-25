Марчук: Мельниченко попередив і про наркотики, і про вибух

Микола Мельниченко попереджав колишнього секретаря РНБО Євгена Марчука про провокації, які готувалися проти нього під час виборів президента в 1999 році.

Про це повідомляє сам Марчук у статті для газети "День".

"Уявіть собі, що ви берете участь у виборах президента України 1999 року, які були дуже схожі на партизанську війну, спровоковану Адміністрацією тодішнього президента Леоніда Кучми... І ось до вас як до опозиційного кандидата в президенти підходить молодик і попереджає про те, що днями вашому сину повинні підкинути наркотики й заарештувати, - зазначає він. - Інформація, за його словами, стовідсоткова. І справді, через декілька днів усе підтверджується, але вам вдається відвести цю загрозу, бо вас попередили".

За його словами, "не вийшло з наркотиками - сина тягають у міліцію на допити вже за іншою штучно спровокованою статтею Кримінального кодексу".

"А потім цей же молодик попереджає вас, що під час одного з ваших виступів у залі відбудеться вибух чи його імітація, щоб викликати паніку. І це підтверджується. А потім підтверджуються інші попередження про жорстокі провокації проти вас особисто й проти людей, які вам допомагають", - заявляє Марчук.

"І ось виявляється, що цим молодим хлопцем є Микола Мельниченко. Він мене попередив про ці провокації і я йому за це вдячний", - зазначає він.

"Але я не мав ніякого стосунку до всього, що накручували в ЗМІ майстри-відволікальники. Ані до організації підслуховування того кабінету, ні до "касетного скандалу". Слідству це зараз відомо", - цитує Українська правда.