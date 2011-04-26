Янукович: заплатили за спокій планети життям і здоров'ям тисяч українців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що держава докладе всіх зусиль до покращення життя ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це глава держави заявив у зверненні до Дня Чорнобильської трагедії, оприлюдненому на його сайті.

“Чверть століття ми несемо у серцях і душах біль, завданий нищівною катастрофою на Чорнобильській АЕС. Чверть століття в Україні та світі існує зловісний вимір часу: до і після Чорнобиля. До 26 квітня 1986 року світ мав ілюзію власної безпеки. Після цієї дати ніхто і ніде не може бути впевненим у безпечному завтрашньому дні. І події на японській АЕС «Фукусіма-1» лише підтвердили цю гірку правду життя”, - нагадав Президент.

За його словами, сьогодні Україна вшановує пам`ять тих, хто поклав життя у боротьбі з радіацією. “Згадаємо пожежників, міліціонерів, військових, авіаторів, енергетиків... Ці герої за покликом серця у перші дні прибули до Чорнобиля і практично голими руками закрили жерло зруйнованого реактора. Вони врятували світ від значно масштабнішої катастрофи і ми вдячні їм за це. Вічна їм пам`ять”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, також українці вшановують героїв-ліквідаторів. “Мені боляче від того, що держава не може гідно віддячити вам за вашу звитягу. Але, повірте, ми робимо все можливе, аби полегшити і покращити ваше життя”, - запевнив Президент.

“Україна, як ніхто, доклалася до того, щоб Чорнобиль перестав бути для світу фактором страху та нестабільності. Ми заплатили за спокій планети життями і здоров`ям тисяч співвітчизників. Ми витратили на ліквідацію наслідків катастрофи десятки мільярдів бюджетних гривень. Ми вивели діючі потужності Чорнобильської АЕС з експлуатації і цим виявили світу добру волю. Але жодна, навіть найбільш потужна, держава не здатна самостійно подолати катастрофу такого масштабу. І Україна – не виняток”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав про необхідність будівництва нового укриття над зруйнованим реактором, сховища для відпрацьованого ядерного палива, про потребу у проведенні дезактивації забруднених територій. “Тільки виконавши ці та інші заходи, ЧАЕС стане екологічно безпечною системою”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що Чорнобиль став викликом планетарного масштабу, і гідну відповідь на цей виклик може дати лише об`єднана світова спільнота.

Він також нагадав, що у квітні у Києві відбулась міжнародна донорська конференція, учасники якої сформували Чорнобильський фонд розміром близько 550 млн. євро.

“Окрім того, ми маємо домовленості з партнерами про додаткове фінансування усіх запланованих заходів. Надані Україні гарантії дозволяють збудувати безпечне укриття над четвертим реактором до 2015 року”, - додав Президент.

Звертаючись до учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що вони врятували Україну і світ від страшної біди.

“Схиляю голову перед вашою мужністю, почуттям обов`язку та відданістю Україні. Зичу доброго здоров`я, родинного затишку та благополуччя”, - наголосив Президент.